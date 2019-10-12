Haberler » Güncel » Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıBursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

12.10.2019 15:45Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı
Bursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K., S.B., Y.H., Z.B. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu madde, 450 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 170 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:41 Beton mikserinin altında kalan kadın öldü
17:40 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti
17:40 Barış Pınarı Harekatı
17:40 Suriye Milli Ordusu PYD/PKK'nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı
17:40 Trabzon eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron yakaladı
17:40 Antalya piknik yaparken zeytinliği yakıp, kaçtılar
17:40 Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
12.10.2019 17:41:33