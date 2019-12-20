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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:48 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik İlçe Narkotik Grup Amirliği ve Nilüfer İlçe Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleriyle birlikte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.İ., Ç.M., H.A., İ.Y. ve İ.U. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 5 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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