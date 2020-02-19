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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları yakalamaya yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:41Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları yakalamaya yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin farklı adreslerde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda yakalanan altı kişinin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 510 gram esrar, 20 gram metamfetamin, bir miktar extacy tablet, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 30 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 9 şahıstan 6'sı hakkında uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, S.S., M.Ç. ve İ.İ. isimli şahıslarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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