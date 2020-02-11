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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.

11.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:01Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 560 gram metamfetamin, 100 gram kokain, 60 gram sentetik kannabinoid, bir miktar ecstasy tablet, esrar, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan; F.Y., M.Ö., E.G., K.E., E.D. ve Z.D. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. K.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., D.N. ve U.G.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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