Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

BURSA'da, polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Yıldırım
, Osmangazi
ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 30 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 125 gram esrar ve bir miktar ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 7'i şüpheliden 4'ü hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, S.C.Y., A.A. ve M.K. isimli şüpheliler ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
- Bursa
Kaynak: DHApolis
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