Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.
14.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:06
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen Hakan K'yi (43) takibe aldı.
Hakan K'nin üzerinde satışa hazır halde 7 çıkı halinde 7,79 gram sentetik kannobioid (bonzai) ele geçirildi.
Şüphelinin Saadet Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada da 52 gram sentetik kannobioid (bonzai) ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K, tutuklandı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen Hakan K'yi (43) takibe aldı.
Hakan K'nin üzerinde satışa hazır halde 7 çıkı halinde 7,79 gram sentetik kannobioid (bonzai) ele geçirildi.
Şüphelinin Saadet Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada da 52 gram sentetik kannobioid (bonzai) ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K, tutuklandı.
Kaynak: AA
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