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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

05.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:50Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ev ve araçlarda 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 2 bin lira ile hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve T.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. U.B, F.F, T.Ö. ve S.T'nin ise savcılıktaki sorguları sürüyor.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 17:26:58