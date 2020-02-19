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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:28Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S, M.Ç. ve İ.İ'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilere ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 510 gram esrar, 20 gram metamfetamin, bir miktar ecstasy tablet, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.S, M.Ç. ve İ.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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