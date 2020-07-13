Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Z.K, A.S, A.K, E.T, M.F.Ş. ve Z.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 700 gram metamfetamin, 250 gram esrar, bir miktar kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 18 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K, A.S. ve A.K. tutuklandı.

Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.