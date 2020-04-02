Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
02.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:58
Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Zanlının evi ve otomobilinde yapılan aramalarda 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Zanlının evi ve otomobilinde yapılan aramalarda 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA