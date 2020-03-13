Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.
13.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:46
Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada 675 gram sentetik uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada 675 gram sentetik uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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