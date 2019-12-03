Haberler » Güncel » Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haber

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

03.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:06Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığı öne sürülen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İ.B, S.A, B.D, Ü.A. ve Ö.F.I. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler İ.E, O.K, E.Ö.K, H.B, H.K, D.K, M.Ş, Y.Ö. ve N.Ü'nün emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:04 Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:06:57