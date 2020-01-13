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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

13.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:00Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, A.D, Ö.S, H.Y, Ç.K, S.P, S.D, B.T, M.G, K.Ö, S.T.A. ve Ö.F.S'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 895 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu tablet ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen A.D, Ö.S, H.Y. ve Ç.K. tutuklandı, S.P, S.D. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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