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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

17.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:32Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 aydır takibe aldıkları şüpheliler K.S, O.F.S, A.C. K.O. ve R.Y'ye ait ikametlere eş zamanlı baskın düzenledi.
Zanlıların ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 117 gram metamfetamin ve bir miktar kubar esrar ile bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen K.O, K.S, O.F.S. ve A.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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