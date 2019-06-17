17.06.2019 09:00
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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'Çekirge' operasyonu: 52 gözaltı

Bursa

BURSA'da bin polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen adreslere 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

BURSA'da bin polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen adreslere 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte en kapsamlı olan ve 'Çekirge' ismi verilen operasyon için  sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 75 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen ve uyuşturucu suçlarından arananlara yönelik operasyonda bin polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında drone ile de havadan denetim yapıldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
BEBEK BEŞİĞİNE UYUŞTURUCU SAKLADI 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ
Düzenlenen şafak operasyonunda Z.T. isimli kadına ait evde bulunan bebek beşiğinde yapılan arama sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.T., bir gazetecinin "Neden uyuşturucu sattınız, pişman mısınız?" sorusuna, "Sen çektiğin için uyuşturucu sattım, ben uyuşturucu satmadım ki pişman olayım" yanıtını verdi.
Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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