Bursa
'da uyuşturucu satıcılarına 'Çekirge' operasyonu 52 gözaltı (EK)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 49'u alınan ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda 97 gram metamfetamin, 240 gram bonzai, 55 gram esrar, 600 adet ecstasy hap, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen bin 255 lira nakit para ele geçirildiği ortaya çıktı.