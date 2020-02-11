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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı

BURSA'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 560 gram metamfetamin 100 gram kokain ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:24Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı
BURSA'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 560 gram metamfetamin 100 gram kokain ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında şüpheliler gözaltına alınırken, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 560 gram metamfetamin, 100 gram kokain, 60 gram bonzai, bir miktar ecstasy tablet, bir miktar esrar, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen bir miktar para ele geçirildi.Şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.Y., M.Ö., E.G., K.E., E.D. ve Z.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.D., D.N. ve U.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


- Bursa

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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