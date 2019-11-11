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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

11.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:44Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polisin katılımıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon drone ile havadan da takip edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 10 fişek ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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