Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla 5 Kişiye Gözaltı

Kaynak: DHA

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişiye gözaltıBursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen Ö.K., G.K., E.E., Ö.A. ve H.K.?yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 105 gram eroin, 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap, bir miktar kokain, bir miktar bonzai ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.