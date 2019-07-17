Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

BURSA'da, polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişinin ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı, 400 gram bonzai, 144 ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.?Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında, kentin bazı noktalarında uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ifadesinde, uyuşturucu maddeyi M.D., E.G., Y.Ç. ve F.Ö'den aldıklarını söylemesiyle polis, operasyonu genişletti. 4 şüphelinin ev ve iş yerlerinin adresini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 400 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 144 ecstasy uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Y.Ç., F.Ö., M.D. ve E.G. gözaltına alındı.Şüphelilerden Y.Ç. ve F.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli 'uyuşturcu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.D. ve E.G.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.