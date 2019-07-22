Haberler» Güncel» Haber

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

22.07.2019 15:06 Bursa
BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında ise 'uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirli bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarından birinde ekipler, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu maddeleri H.Ö., M.A., M.K., U.G., M.A.'dan aldıklarını söyledi. Bunun üzerine, adresleri belirlenen 5 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 115 gram metamfetamin, çok sayıda 'ecstasy' uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ö. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K., U.G. ve M.A.'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi hakkında ise 'uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:10   Sevgilisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
16:10   EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek
16:10   15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın...
16:09   Hedef 100 yer altı barajı
16:09   Eşinin öldürdüğü Özlem ve babası toprağa verildi
16:09   İBB'den "Batı Nil Virüsü" ile mücadele çalışmalarını artırdı
16:09   Hafter güçleri başkentin güneyine saldırıyor