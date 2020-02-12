Haberler » Güncel » Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Haber

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

BURSA'da polisin uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

12.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:38Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

BURSA'da polisin uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinden ilçeye gelen Halil Ö.(43), Çile Ö.(38) ve Eren K.'nin (38) uyuşturucu madde satışı yapacağı ihbarını aldı. 3 şüpheliyi takibe alan ekipler, 2 gün önce şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Caddesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 179 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halil Ö. ve Çile Ö. 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı, Eren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:02:18