Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen cumartesi akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 735 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 8 bin TL, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., Ö.Ç. ve İ.H.T., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.