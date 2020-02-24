Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Bursa 'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 110 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve esrar, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 2 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.E., S.Ş., S.C., ve K.D. ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.