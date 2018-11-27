Bursa'da Uyuşturucuyla Mücadele

27 Kasım 2018 Salı 18:18



27 Kasım 2018 Salı 18:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından yargılanan 2 sanığa 8 yıl 4 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezaları verildi.Geçen yıl, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İnegöl Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan Ahmet T'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 214 gram esrar ve çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirilmiş ve tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan Ahmet T. son kez hakim karşısına çıktı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanığa 8 yıl 9 ay ceza ve 20 bin lira ceza verildi.Bu yıl mayıs ayında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yakalanan Yusuf G'nin de üzerinde ve aracında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile esrar ele geçirilmişti. Olayın ardından 6 aydır tutuklu bulunan sanık son kez İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yusuf G. mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay ile 16 bin 600 lira para cezasına mahkum edildi.