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Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir uzman çavuş yaralandı.

16.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:00Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı
'nın ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda Müslüm Ç. isimli Askeri Veteriner Okulu'nda görev yapan uzman çavuş, tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Sivil kıyafeti ile çarşıdan evine dönen Müslüm Ç., saldırganlara asker olduğunu söylemesine rağmen zanlılardan birisi cebinden çıkarttığı bıçakla bel kısmından yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, yaralı uzman çavuş 112 acil ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlıların yakalanması için tahkikat başlattı. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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