Bursa
'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti
Bursa'da Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ulucami'ye akın etti. Yoğunluk nedeniyle trafik sıkışırken, Emirsultan, Yıldırım
, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı.
Camilere sığmayan vatandaşların bir kısmı bayram namazını dışarıda kurulan sedirlerin üzerinde kıldı. Namaz sonrası yapılan tekbir ve duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaşırken camilerde gül suyu ve kolonya ikram edildi.
Kaynak: DHA
Bursa
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