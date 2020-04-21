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Bursa'da vatandaşlar, yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın etti

Bursa'da vatandaşlar, yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bursa'da, vatandaşlar yasak öncesi et ve süt ürünleri satan iş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

21.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:28
Bursa 'da vatandaşlar, yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bursa'da, vatandaşlar yasak öncesi et ve süt ürünleri satan iş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
4 günlük sokağa çıkma yasağı açıklamasının ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Yasağın başlamasına 2 gün kala Bursa'da vatandaşlar, et ve süt ürünleri satan iş yerlerine akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye yer yer uymadığı kuyruk yaklaşık 100 metreyi buldu. Yoğunluğun yaşandığı bir kasapta da içeriye aynı anda 5 kişiden fazla alınmaması kuyruğun uzamasına neden oldu. Bursa’da vatandaşlar, yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Güncel
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