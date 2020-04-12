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Bursa'da vatandaşlara ücretsiz 30 bin ekmek dağıtıldı

Bursa'da uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek temininde sorun yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ ekipleri, ihtiyacı olan vatandaşlara 30 bin ekmeği ücretsiz dağıttı.

12.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:34
Bursa'da vatandaşlara ücretsiz 30 bin ekmek dağıtıldı
Bursa 'da uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek temininde sorun yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ ekipleri, ihtiyacı olan vatandaşlara 30 bin ekmeği ücretsiz dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ı kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Vatandaşların ekmek temini konusunda sorun yaşamaması için üretimini sürdüren BESAŞ, Bursa genelinde açık olan 210 büfesinde toplam 140 bin ekmek satışı gerçekleştirdi.
Mobil ekipler mahallelerde ekmek dağıttı
Büfeleri pazar günleri kapalı olan BESAŞ, bu kez mobil ekiplerini devreye soktu.
BESAŞ'ın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında 10 kamyon, toplam 30 bin ekmekle doldurulurken zabıta ekiplerinin eşliğinde kamyonlar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki mahalleleri gezdi.
Bazı vatandaşlar kamyonların yanına gelip ekmeğini alırken kimileri de camlarından sepet sarkıtıp, ekmek ihtiyacını giderdi. Sokağa çıkma yasağına özel olarak hiçbir vatandaştan ekmek için ücret alınmazken gün boyu 30 bin ekmek dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Bursa, Güncel
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