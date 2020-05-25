Bursa'da villaya baskın; 2 kilo metamfetamin bulundu

Bursa'da villaya baskın; 2 kilo metamfetamin bulunduBURSA'da, polis ekiplerince villaya yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 186 gram metamfetamin ele geçirildi.

25.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:16
Bursa'da villaya baskın; 2 kilo metamfetamin bulundu
BURSA'da, polis ekiplerince villaya yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 186 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair bilgi aldıkları şüphelileri takibe aldı. Günler süren takibin ardından P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü.'nün oturduğu Nilüfer ilçesindeki villaya baskın düzenlendi. Villada 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş miktar esrar, 1 hassas terazi, 43 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 175 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa’da villaya baskın; 2 kilo metamfetamin bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bursa, Güncel, Haber

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