Bursa'da villaya yıldırım düştü

Bursa'da villaya yıldırım düştüBURSA'nın İznik ilçesinde gece yıldırım düşen villada hasar meydana geldi.

02.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:52
Bursa'da villaya yıldırım düştü
BURSA'nın İznik ilçesinde gece yıldırım düşen villada hasar meydana geldi.
Bursa'da dün gece başlayıp etkisini sürdüren sağanak, İznik ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yaşayan Ferhat Köken'nin tripleks villasına gece saatlerinde yıldırım düştü. Villanın üçüncü katının duvarına isabet eden yıldırımın verdiği hasar sabah saatlerinde ortaya çıktı. Köken, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte gece duydukları sesle irkildiklerini ve korku yaşadıklarını söyledi. Bursa’da villaya yıldırım düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: İznik, Bursa, Güncel, Haber

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