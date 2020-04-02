Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yan yattı.

02.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:50
Bursa 'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine giden Aydın Görü (35) yönetimindeki 16 AOG 11 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil taklalar yaklaşık 20 metre suvrulduktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile soruşturma başlattı. Bursa’da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel

Haberin Videosu :

Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye’ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haberler
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
İBB’de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi Haberler
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi
Yurt dışında kaç Türk vatandaşı öldü? Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi Haberler
Yurt dışında kaç Türk vatandaşı öldü? Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haberler
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
’Çapa’da 3 profesör koronadan öldü’ iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
'Çapa'da 3 profesör koronadan öldü' iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

00:02: GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2020 - Haber 00:01: Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş kara - Haber 00:00: Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı - Haber 00:00: Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş karar - Haber 00:00: Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor - Haber 23:38: Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi - Haber 23:31: İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı - Haber 22:45: İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti - Haber 22:10: 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler