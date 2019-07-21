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Bursa'da Yaban Mersini Festivali düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yaban Mersini Festivali gerçekleştirildi.

21.07.2019 17:44 Bursa
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yaban Mersini Festivali gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesince kırsal Tuzla Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ve çok sayıda davetli katıldı.
Festivalde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaban mersininin bölgeye uyum sağladığını ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Taban, üreticiyi her zaman destekleyeceklerini belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Alper Taban, İnegöl, Yaban, Bursa, Güncel

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