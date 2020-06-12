Bursa'da, yağmur bulutu manzarası
Bursa'da, yağmur bulutu manzarasıBursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak devam ederken, gökyüzündeki lokal yağmur bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
12.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:37
Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak devam ederken, gökyüzündeki lokal yağmur bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Karacabey'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam etti. Bu sırada gökyüzündeki lokal yağmur bulutları, kartpostallık görüntü oluşturdu. Fotoğraflara yansıyan görüntülerde yalnızca bir bölgenin üzerine yağan yağmur, görenleri şaşırttı.
GÖRÜNTÜ
Gökyüzündeki lokal yağmur bulutları
Sadece bir bölgeye yağan yağmur
BURSA (DHA)
Kaynak: DHA