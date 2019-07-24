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Bursa'da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Bursa'da yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

24.07.2019 15:13 Bursa'da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi
Bursa'da yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, iki kişi de hafif yaralandı.

Kaza Merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Yağışlı havada ani fren yapan otomobile, bir belediye otobüsü arkadan çarptı. Otobüsün arkasında seyir halinde olan 3 araç da, yerlerin ıslak olmasından dolayı hızlarını alamayarak birbirlerine çarparak durabildi. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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