Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da yanan 3 apartman havadan görüntülendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

07.08.2019 20:16 Bursa'da yanan 3 apartman havadan görüntülendi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alev alev yanan binaların küle dönmüş hali drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balkan Mahallesi Turhan Haznedaroğlu Caddesi'nde Zümrüt Apartmanı'nda yangın çıktı. İzolasyon çalışması sırasında tutuşan çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki apartmana da sıçradı. Üç apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. İtfaiye, AFAD ve NAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi. Üç apartmanda oturan yaklaşık 100 vatandaş polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri 112 ambulanslarının içerisinde müdahale etti. Evleri zarar gören vatandaşların Nilüfer Belediyesinin spor tesislerinde misafir edileceği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:29   Bursa Kestel'de orman yangını
21:23   Bursa Kestel'de orman yangını
21:20   Tuzla'da 250 bin liralık kablo soygunu kamerada
21:15   Yanlış alarm USA Today'in merkezini boşalttırdı
21:13   Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
21:06   Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
21:03   Hırsızlık yapmak için geldiğini iddia ettiği şahısı vurarak öldürdü