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Bursa'da yanan 3 apartman havadan görüntülendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

07.08.2019 21:15 Bursa'da yanan 3 apartman havadan görüntülendi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde üç apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alev alev yanan binaların küle dönmüş hali drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balkan Mahallesi Turhan Haznedaroğlu Caddesi'nde Zümrüt Apartmanı'nda yangın çıktı. İzolasyon çalışması sırasında tutuşan çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki apartmana da sıçradı. Üç apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. İtfaiye, AFAD ve NAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi. Üç apartmanda oturan yaklaşık 100 vatandaş polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri 112 ambulanslarının içerisinde müdahale etti. Evleri zarar gören vatandaşların Nilüfer Belediyesinin spor tesislerinde misafir edileceği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
(İHA)

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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