Bursa'da Yanan Alanlarda Ağaçlandırma Çalışmaları Başlıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 13:13



06 Aralık 2018 Perşembe 13:13

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 11 Ağustos'ta Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alandaki ağaçlandırma çalışmalarının yarın başlatılacağını söyledi.Esgin, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Mudanya'da yaklaşık 4 ay önce çıkan yangının 6 saatte kontrol altına alındığını hatırlattı.Yangının 35 hektar alanda etkilediğini vurgulayan Esgin, şunları kaydetti:"Bu noktada Orman Genel Müdürlüğü ile iyi bir süreç yönetildi. Yanan ağaçlar ortadan kaldırıldı. Rehabilitasyon süreci ve bazı bölgelerde teraslama yapıldı. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için proje geliştirildi. Özellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yangına dayanıklı ağaçların tercih edildiği proje geliştirildi. Bununla ilgili çalışmalarda son noktaya geldik. Bununla ilgili yarın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de eşlik edeceği ağaçlandırma çalışması başlatacağız."Esgin, bazı sivil toplum kuruluşlarının da fidan dikimine destek verdiğini anlatarak, "Bu çalışmanın yaklaşık 10 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Ormanlarımız yasa ile koruma altında. Bursa yeşili ile dünyaya nam saldı. Kentin hep yeşil anılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.AA Bölge Müdürü Akpınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.