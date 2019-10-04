Haberler » Güncel » Haber

Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi

BURSA'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

04.10.2019 09:49Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi
BURSA'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü alan, drone ile havadan görüntülendi.
Gürsu'nun Kazıklı mevkisinde, etrafında kızılçam ve zeytin ağaçlarının olduğu ormanlıkta, dün saat 19.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Yangın, 40 kişilik ekibin 12 arazöz ve 4 tanker ile müdahalesi sonucu saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın sonrası başlattığı soğutma çalışmalarını, tedbir amacıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Yanan orman alanı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



İtfaiye, Gürsu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48 Gümüşhacıköy'de yangın ve deprem tatbikatı
16:48 Adana çatıdan düşen işçi yaralandı
16:48 Tekirdağ oğlu için adana'dan, edirne'ye yürüyen baba ankara yolunda
16:48 Beyoğlu'nda çökme tehlikesi yaşayan bina için yıkım kararı
16:48 Edirne trakya'da beklenen yağış başladı
16:48 Adliyedeki kavgaya 9 tutuklama
16:48 Ürgüp'te sıfır atık projesi uygulanıyor