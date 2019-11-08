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Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı

BURSA'da seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü şoförü Nuri Acar (37), yangın anında yaşananları anlattı.

08.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:28 Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı

BURSA'da seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü şoförü Nuri Acar (37), yangın anında yaşananları anlattı. Yangını erken fark edip, kapıları açarak olası facianın önüne geçen Acar, "Eğer ben panik yapsaydım yolcular camdan atlamaya bile çalışabilirdi" dedi.

Yıldırım İlçesi Gökdere Kavşağı'nda, geçtiğimiz çarşamba günü, içinde yaklaşık 20 yolcuyla 'Heykel' istikametine giden Nuri Acar (37) idaresindeki 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.  Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, yolcuları indirerek olası facianın önüne geçti. Yolcuların büyük panik yaşadığı yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yolcuların panik hali ise otobüs içindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

'YANGINI AYNADAN GÖRDÜM'

5 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen  Nuri Acar (37), "Olay günü 35-C hattında çalışıyordum. Gökdere'ye gelmeden, araçtan dumanlar çıktığını aynadan gördüm. İlk durakta durdum. Pek görülmese de yangın olduğunu tahmin ettim. Kapıları açıp, yolcuların inmesini sağladım. Elimden geldiği kadar yangına müdahale etmeye çalıştım" dedi.

'PANİK YAPSAYDIM YOLCULAR CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞABİLİRDİ'

Otobüsün içinde kargaşa olmaması için soğukkanlılığını korumaya çalıştığını belirten Acar, "Telaş ve kargaşa olmaması için durumu yolculara çok belli etmemeye çalıştım. Eğer panik yapsaydım yolcular camdan atlamaya bile çalışabilirdi. Yolculara, 'Araç arızalandı inin' dedim. Yolcular otobüsü boşalttı. İlk olarak lastiğin orada bir alev gördüm. Yangın tüpüyle müdahale ettim. Lastik kısmı söndükten sonra motor bölümünde de alev olduğunu gördüm, asıl yangın oradaydı. Bir yangın tüpü de oraya boşalttım ama sönmedi. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü" diye konuştu.

YOLCULARIN PANİK ANI KAMERALARARDA

Otobüsteki sesli kayıt yapan 4 kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, arkadaki dumanların fark edilmesiyle bazı yolcular panik yaşıyor. Otobüs şoförü Nuri Acar ise soğukkanlılığını koruyarak, aracı sağa çekip, yolcuları tahliye ediyor. Ardından da otobüsteki yangın söndürme tüpünü alıp, dışarı çıkıyor. Alevlerin büyümesiyle birlikte otobüsün içini duman kaplıyor.  



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nuri Acar, Güncel

Kaynak: DHA

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