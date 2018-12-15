Bursa'da Yangın (1)

Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Dikkaldırım Mahallesi Seçkin Sokağı'ndaki apartmanın çatısında tadilat çalışması yapan işçilerin kullandıkları pürmüzden çıkan alevin zemindeki yanıcı maddeye temas etmesi sonucu yangın çıktı.
İşçiler, kendi çabalarıyla alevleri söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 sepetli araç yardımıyla binanın 5. katında mahsur kalanları kurtardı.
Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangın hasara yol açtı.
Osmangazi,Bursa
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:46