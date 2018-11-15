Bursa
'da yangın 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi
BURSA'da 2 katlı binanın üst katında ikamet eden İsmail Balaban
'ın(80) sobayı yakmaya çalıştığı sırada harlayan ateş bir anda evi sardı. Kısa sürede büyüyen yangında bina kullanılamaz hale gelirken, Balaban dumandan etkilendi.
Olay, sabah saatlerinde Osmangazi
ilçesi Demirkapı Mahallesi 12.Bayır Sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İsmail Balaban sobayı yakmaya çalışırken aniden harlayan ateş evde bulunan eşyaların üzerine sıçradı. Eşyaların yandığını gören Balaban, kendi imkanlarıyla evden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin her tarafını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 İtfaiye
ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Balaban Muradiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken bina kullanılamaz hale geldi. Polis
ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Balaban,Bursa
15 Kasım 2018 Perşembe 09:49