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Bursa'da yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

20.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:34 Bursa'da yangın
'nın ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Alemdar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki Suriyelilere ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartmanda bulunanlar mahsur kaldı.
Binadaki 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan, olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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