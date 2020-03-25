Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haberler

Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

25.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:41
Bursa'da yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bursa 'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Yangın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören ev halkı yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumanların kapladığı binada bulunan vatandaşları tahliye ederken mahalleli korku dolu gözlerle yangını izledi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldiği yangın hakkında soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mahmudiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:13: Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı - Haberler 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:12: Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü - Haberler 11:12: Evdeki iyon dengesine 'kaya tuzu' çözümü - Haberler 11:11: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:36: Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:10: İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu - Haberler 10:10: Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir - Haberler 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi