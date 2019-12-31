Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da yangında can pazarı - Haberler

Bursa'da yangında can pazarı

Bursa'da 6 katlı apartmanın bodrumunda yangın çıktı.

31.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:13 Bursa'da yangında can pazarı
'da 6 katlı apartmanın bodrumunda yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında, itfaiye ekipleri vatandaşları sepetli vinçle kurtardı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Karaca sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrumunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrumdan çıkan dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahalede bulunurken bir yandan da 6 katlı apartmanda mahsur kalan vatandaşları sepetli vinç yardımıyla kurtardı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 6 vatandaş tedavi altına alındı

Bodrum katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Birçok vatandaş kendi imkanlarıyla apartmandan dışarıya çıkarken, apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşlar sepetli vinç yardımıyla kurtarıldı. Yoğun duman nedeniyle yüzleri simsiyah is kaplayarak dumandan etkilenen 6 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:36   Meclis Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı - Haberler
14:35   İngiltere'de 3 kadının kebabında hap çıktı, polis iki kişiyi gözaltına aldı - Haberler
14:35   DEAŞ'tan gözaltına alındı, hırsızlık suçundan tutuklandı - Haberler
14:34   Başkan Gür'den yeni yıl mesajı - Haberler
14:30   Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu - Haberler
14:20   Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta öldürüldü - Haberler
14:15   2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu - Haberler
13:35   Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı - Haberler
13:16   Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi - Haberler
12:28   Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi - Haberler
31.12.2019 14:41:10