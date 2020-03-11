Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.
11.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:18
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.
MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan 43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.
Uğurdağ, detaylı açıklamayı en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan 43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.
Uğurdağ, detaylı açıklamayı en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Murat Erat, Bursa, Ekonomi
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