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Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını

BURSA'nın Gemlik ve İnegöl ilçelerinde yarım saat arayla orman yangını çıktı.

22.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:07 Bursa'da yarım saat arayla 2 orman yangını

BURSA'nın ve  ilçelerinde yarım saat arayla orman yangını çıktı. Gemlik'teki yangın, itfaiye ve orman ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. İnegöl'deki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

İlk yangın, saat 15.00 sıralarında, Gemlik'e bağlı Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiindeki dere yatağında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyüp ormanlık alana sıçrarken, mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye  ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. 

YARIM SAAT SONRA, İKİNCİ YANGIN

İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında da yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Ormanlık alana itfaiye ekipleri sevk edilirken, lodos nedeniyle yangın büyüdü. İtfaiye, arazözle yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. 



İtfaiye, Gemlik, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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