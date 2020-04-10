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Bursa'da yarın açılacak pazara vatandaşlar gece akın etti

Bursa'da yarın kurulacak pazar yerine sokağa çıkma yasağı ilanından sonra vatandaşlar akın etti.

10.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:42
Bursa'da yarın açılacak pazara vatandaşlar gece akın etti
Bursa 'da yarın kurulacak pazar yerine sokağa çıkma yasağı ilanından sonra vatandaşlar akın etti. Pazarcı esnafının akşamdan hazırlık yaptığı tezgahlar adeta yağmalandı.

İçişleri Bakanlığının 31 ilde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından bu illerde yaşayanlar sokaklara döküldü. Fırınlar ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bursa'nın Gürsu ilçesinde her cumartesi açılan pazara vatandaşlar yasağın ardından gece akın etti. Pazarcı esnafının yarın için hazırlık yaptığı tezgahlar birden vatandaşlarla doldu. Gürsu Belediyesi görevlileri ise hoparlörden sosyal mesafeye uyulması yönünde sık sık duyuru yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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