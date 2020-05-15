Bursa'da, yasağa saatler kala trafik yoğunluğu
Bursa'da, yasağa saatler kala trafik yoğunluğuBursa'da saatler kala trafik yoğunluğu oluştu.
15.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:31
Bursa'da saatler kala trafik yoğunluğu oluştu. 10 kilometrelik araç kuyruğu ise dron ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu. Yasağa saatler kala İzmir-Ankara Karayolu Acemler mevkisinde yaklaşık 10 kilometre trafik kuyruğu oluştu. Yasak öncesi, şehrin belli noktaları ise polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Oluşan trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA