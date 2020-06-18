Bursa'da yasak sonrası ilk ceza kesildi

Bilim kurulu kararıyla 3 ilde artık maske takmak mecburi hale geldi.

Bursa'da yasak sonrası ilk ceza kesildi
18.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:01
Bilim kurulu kararıyla 3 ilde artık maske takmak mecburi hale geldi. Bursa genelinde polis ekipleri denetimlere devam ederken, maske takmayanlara ceza yazıldı.

Bursa'da vatandaşlar artık evden çıktıkları andan itibaren maske takmak zorunda. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri farklı noktalarda ve devriye halinde maske denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde maske takmayanlara ceza kesildi. Denetimler sırasında yine ilginç görüntüler yaşandı. Bir vatandaş evden acele çıktığı için maskesini unuttuğunu söyledi. Polisler şahsa işlem yaptıktan sonra maske de verdi. Bir başkası ise telefonla görüşme yaptığı sırada maskesini cebine koyduğunu belirtti. Cebinden maskesini çıkarıp taktı, ama ceza yemekten kurtulamadı. cadde Bursa'dan İnegöl'e gelen vatandaş maskesini aracında unuttu, polisler tarafından fark edildi. Vatandaş bu kez kendisinin affedilmesini istedi, ancak polis gereken işlemleri yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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